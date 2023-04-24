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Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах со словами «каждая минута имеет значение»

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Пресс-служба администрации Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение, чтобы повысить пожарную безопасность в лесах, пишет телеканал «360». Глава региона подчеркнул, что в данном вопросе «каждая минута имеет определяющее значение».

«Говорю это в начале весенне-летнего сезона, потому что вы помните, в прошлом году была большая, в том числе федеральная задача — ликвидировать пожары на территории Рязанской области. Здесь каждая минута имеет определяющее значение», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье работает четырехуровневая система контроля, однако, несмотря на все меры безопасности, в весенне-летний период угроза возникновения пожара в лесах остается, отметил губернатор.

«Лесов у нас более 40%, и похоже, что мы первые в стране сделали четырехуровневую систему [контроля]. И 127 камер, которые работают в режиме 360 градусов, позволяют нам на удалении до 30 километров точно качественно реагировать и выезжать на место», — отметил глава региона.

В августе прошлого года в лесу в Ростовской области произошел крупный пожар, его площадь достигала 32 га. Врио губернатора области Павел Малков говорил, что власти региона приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров.

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