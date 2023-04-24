Воробьев оценил работу системы управления силами тушения лесных пожаров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в центре управления регионом проверил работу системы оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

«Весной и летом видим и пал травы, и все что связано с угрозой возгорания лесов, а их у нас более 40% территории. Мы первые в стране сделали четырехуровневую систему мониторинга. Сегодня это 127 камер, которые работают на 360 градусов и позволяют нам на удалении до 25 км точно, качественно реагировать и выезжать на место. Эта централизованная система у нас в ЦУРе. Подразделения видят только свой участок, а мы видим все», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что при возникновении лесного пожара каждая минута имеет определяющее значение. Он призвал уделить внимание каждому из подразделений, которые находятся на территориях, а также убедиться, что работа слажена, средства реагирования предусмотрены и правильно расположены.

Отмечается, что в четырехуровневую систему мониторинга входит наземный, авиационный, космический, а также видеомониторинг, охватывающий 100% лесной территории области.

Как уточнил замначальника отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков, видеомониторинг – наиболее эффективный способ контроля лесопожарной обстановки.

«Им обнаружено до 40% всех возгораний. Камеры у нас работают в автоматическом режиме, поворот на 360 градусов осуществляется за 10 минут. Уникальность системы заключается в наличии дымодетекторов. Диспетчеру не нужно круглыми сутками смотреть в камеру, он работает с конкретными сигналами», — заявил он.

Координирует эту работу региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Московской области и диспетчерские службы лесничеств. Оператору в автоматическом режиме поступают сигналы из системы, которые он анализирует.

Также система обеспечивает оптимальный маршрут с учетом складывающейся дорожной обстановки. Среднее время прибытия расчетов - до 1 часа при утвержденных федеральных нормативах до 3 часов. В планах до конца года сократить время реагирования диспетчера с 30 до 10 минут за счет автоматического определения конкретных точек возгорания с точными координатами.