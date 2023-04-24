Пожар в отеле «Монблан» в центре Читы потушили

Пожар в отеле «Монблан» в центре Читы потушен. Об этом сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своем Telegram-канале.

«Пожар в «Монблане» ликвидирован, пять квадратных метров. МЧС стянуло значительные силы и средства, удалось не допустить распространения», — сообщил он.

По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших при пожаре нет.

Ранее стало известно, что в центре Читы загорелась гостиница «Монблан». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

24 марта сообщалось, что не менее двух человек погибли, еще двое пострадали, в ходе пожара в одном из отелей в Стамбуле. Предварительно, пожар в отеле начался в 7-этажной гостинице в районе Пендик.

16 марта сообщалось, что крупный пожар произошел в гостинице Angel Inn в английском Мидхерсте, где жили несколько украинских беженцев. Из здания были эвакуированы 30 человек. Предположительно, пожар вспыхнул в доме на Норт-Стрит, позже он перекинулся на крышу отеля.