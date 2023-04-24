В центре Читы загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан»

В центре Читы загорелась гостиница «Монблан». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, передает ТАСС.

Уточняется, что возгорание было обнаружено на девятом этаже здания.

«Проводится разведка», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли, еще два получили ранения 24 марта в ходе пожара в одном из отелей в Стамбуле. Возгорание удалось ликвидировать спустя 45 минут после прибытия спасателей.

До этого телеканал GB News сообщал о крупном пожаре в гостинице Angel Inn в английском Мидхерсте, где жили несколько украинских беженцев.

Из здания были эвакуированы 30 человек. Предположительно, пожар вспыхнул в доме на Норт-Стрит, позже он перекинулся на крышу отеля.

В начале марта экстренные службы сообщали, что в поселке Новые Дарковичи в Брянской области произошел пожар на площади 1,6 тыс. кв. м в здании, где расположены гостиницы, магазины и автосервис.