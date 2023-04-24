Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Читы загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан»

В центре Читы загорелась гостиница «Монблан». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, передает ТАСС.

Уточняется, что возгорание было обнаружено на девятом этаже здания.

«Проводится разведка», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли, еще два получили ранения 24 марта в ходе пожара в одном из отелей в Стамбуле. Возгорание удалось ликвидировать спустя 45 минут после прибытия спасателей.

До этого телеканал GB News сообщал о крупном пожаре в гостинице Angel Inn в английском Мидхерсте, где жили несколько украинских беженцев.

Из здания были эвакуированы 30 человек. Предположительно, пожар вспыхнул в доме на Норт-Стрит, позже он перекинулся на крышу отеля.

В начале марта экстренные службы сообщали, что в поселке Новые Дарковичи в Брянской области произошел пожар на площади 1,6 тыс. кв. м в здании, где расположены гостиницы, магазины и автосервис.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях