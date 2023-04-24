Американца застрелили после того, как он случайно сел в чужой автомобиль на заправке

В США мужчину застрелили после того, как он случайно сел в чужой автомобиль на заправке, пишет Complex.

По данным местных СМИ, Дериколь Дэниелс из Атланты застрелил 26-летнего Трэвона Даннавилля, когда тот случайно сел в машину убийцы на заправочной станции. Мать погибшего рассказала, что ее сын опустил голову и писал на телефоне текстовое сообщение, поэтому не понимал, что идет к чужому автомобилю.

Дэниелс, думая, что его машину хотят угнать, выстрелил в Трэвона четыре раза. Владелец автомобиля был обвинен в непредумышленном убийстве и был отпущен под залог в размере $150 тыс. В полиции добавили, что расследование дела продолжается.

«Наш офис ведет расследование по этому поводу», — говорится в заявлении.

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