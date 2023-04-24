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В Йошкар-Оле загорелась школа-интернат

В селе Семеновка в Йошкар-Оле загорелась школа-интернат. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По предварительным данным, горит кровля на площади 250 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Уточняется, что все воспитанники и педагоги успели эвакуироваться. Данных о пострадавших нет.

В начале апреля в приморском поселке Заводском загорелась школа. В итоге были эвакуированы 500 человек. Огонь распространился от замыкания в электрощитке.

Педагоги самостоятельно вывели детей на улицу еще до приезда пожарных. Как сообщается, никто не пострадал.

В марте сообщалось о пожаре в школе в Ногинске. Уточнялось, что площадь пожара составила 45 квадратных метров. Пострадавших нет. Здание образовательного учреждения находится на реконструкции.

В МЧС также передавали, что соседи спасли мать с тремя детьми при пожаре в частном доме в поселке Яган Малопургинского района Удмуртии.

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