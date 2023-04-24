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Кириенко открыл федеральный просветительский марафон «Знание.Первые»

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Российское общество «Знание»

Когда стране брошен вызов, возможность действовать есть у каждого. Об этом 24 апреля на открытии федерального просветительского марафона «Знание.Первые» заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, сообщается на сайте российского общества «Знание».

Выступая с приветственным словом в Центральном манеже, где расположена московская студия общества «Знание», Кириенко подчеркнул, что у народа, который забыл свою историю, никогда не может быть будущего. Именно поэтому так важно помнить реальные исторические факты, противопоставлять научные знания информационным фейкам, добавил он. Его выступление транслировалось в прямом эфире во всех пяти студиях марафона.

«Любое время вызова – это время возможностей. Россия сегодня – по-настоящему страна возможностей и это время возможностей для каждого из вас, – подчеркнул Сергей Кириенко. – Это значит, что каждый должен внести свой вклад в общую победу, каждый должен максимально использовать свои возможности. Как это сделать, вы узнаете на нашем трехдневном марафоне. Вы увидите, узнаете здесь, в каких проектах можно принять участие. Конечно, очень важны книги и учебники, но люди учатся у людей», — заявил он.

По его словам, всегда нужен пример для подражания, и люди, которые будут выступать на марафоне, – каждый из них является таким примером.

«Каждый из этих людей прошел свой путь преодоления, совершал свои ошибки, поднимался и шел дальше, каждому есть чем поделиться. А у вас есть уникальная возможность, посмотрев на этих людей, сделать какие-то выводы для себя», — заявил Кириенко.

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» проходит с 24 по 26 апреля. В течение трех дней он будет идти в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Программа марафона объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени – человека действующего, ведь Россия сегодня – страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого.

Также на церемонии открытия участники марафона почтили минутой молчания память российских бойцов, погибших в специальной военной операции, защищая рубежи своей страны.

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