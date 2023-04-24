Посол России рассказал о ситуации с эвакуацией россиян из Судана

Посол Российской Федерации в Судане Андрей Черновол сообщил ТАСС, что столкновения в африканском государстве продолжаются, российская сторона прорабатывает вопрос эвакуации своих граждан.

Дипломат заверил, что бои в Судане сейчас носят локальный характер. Их общая интенсивность значительно ниже по сравнению с первыми днями конфликта.

По словам Черновола, промедление граждан связано с оценкой определенных рисков и угроз, которые необходимо минимизировать.

Ранее российские дипломаты в Судане сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта, кроме женщины с ребенком из России, оказавшейся заблокированной в здании Нубийской митрополии.

В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.