РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут) и ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Как рассказал один из бойцов «Вагнера», за железную дорогу военные зашли три дня назад, заняв девятиэтажку, и после двинулись на запад.

В материале РИА Новости отмечается, что бои за эти кварталы осложняются тем, что в данной части города осталось мало уцелевших зданий, нет укрытий, а украинские военные занимают выгодные высоты в многоэтажных зданиях.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-запад и запад Артемовска. По его словам, ситуация в городе остается напряженной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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