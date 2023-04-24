Стала известна судьба застрявшей в церкви Судана россиянки с ребенком

Посольство России в Судане сообщило об успешной эвакуации заблокированной в храме в Судане россиянки с ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе предпринятых посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребенком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта. В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы», — говорится в посте.

Ранее российские дипломаты в Судане сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта, кроме женщины с ребенком из России, оказавшейся заблокированной в здании Нубийской митрополии.

В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.