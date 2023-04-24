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Подозреваемая в убийстве новорожденного в туалете поезда в Москве задержана

Молодая девушка задержана и скоро будет доставлена подразделение столичного следственного комитета, сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

По имеющимся данным, подозреваемая 1998 года рождения причастна к убийству младенца, которого нашли сегодня ранним утром в туалете электропоезда на юго-востоке Москвы. На теле новорожденного ребенка обнаружили множественные ранения, которые могли быть нанесены ему ножницами.

Известно, что младенца убили ударами в шею, при этом во рту у него был оставлен сверток бумаги. Следователи СК продолжают выяснять обстоятельства его гибели.

Ранее СК сообщал, что ребенок был рожден и убит своей матерью в туалете поезда.

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