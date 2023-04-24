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В России прошел урок «Разговоры о важном», посвященный Дню труда

В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» 24 апреля в российских школах и колледжах состоялся диалог, который был посвящен Дню труда. Об этом сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что почетными гостями занятия стали Герои труда Российской Федерации. Каждый из них рассказал о любви к своей профессии и дал напутственные слова подрастающему поколению при выборе профессии.

«Во время занятий участники диалога говорили о секретах успешного выбора профессии, самых востребованных профессиях, государственных наградах за трудовую деятельность, историях успеха и о людях, которые совершили настоящий трудовой подвиг», — говорится в сообщении.

Напомним, «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений, социального служения, традиционным семейным ценностям. На 2022-2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.

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