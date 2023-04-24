В Тверской области женщина взяла в магазине топор, разбила им витрины и напала на продавца

Жительница Ржева устроила погром в хозяйственном магазине. Видео с камеры наблюдения из торгового зала появилось в группе «Подслушано Тверь» во «Вконтакте».

Происшествие случилось в магазине «Коробейник» на Садовой улице города. На записи видно, что пришедшая в магазин женщина в фиолетовом пальто якобы внимательно рассматривает прилавок, однако, едва дождавшись ухода другого покупателя-мужчины, начинает выяснять отношения с продавщицей.

Неадекватная покупательница оскорбляет ее, швыряет в сторону пострадавшей товары и пытается ее ударить, а в конце концов вооружается топором и набрасывается с ним на витрины и оргтехнику. Перед этим работница магазина просит удалиться агрессивную посетительницу и снимает ее на телефон, но та делает это, лишь запустив в девушку холодным оружием.

По некоторым данным, хулиганку видели и в других заведениях города — там она тоже вела себя подозрительно.

Ранее в Бразилии мужчина проник в детский сад и напал на детей с топором.