Марафонщицу лишили медали за использование автомобиля во время гонки

Марафонщицу из Австралии лишили медали за использование автомобиля во время гонки, пишет Oddity Central.

47-летняя Джоасия Закшевски финишировала третьей в гонке на 80 километров, получив за это бронзовую медаль. Однако вскоре женщину лишили награды: проанализировав данные с GPS-трекера, организаторы пришли к выводу, что на некоторых участках трассы скорость бегуньи достигала 56 км/ч.

После допроса персонала гонки, свидетелей и самой Закшевски, она была дисквалифицирована и лишена медали за езду на машине во время забега. Джоасия рассказала, что почувствовала себя плохо, но все равно решила принять участие в марафоне. Примерно на полпути она начала испытывать сильную боль в одной ноге и хотела сойти с дистанции. Именно в этот момент она согласилась сесть в машину друга.

«Я позаботилась о том, чтобы не обогнать бегунью впереди», — добавила Закшевски.

Джоасия признала, что совершила большую ошибку, приняв бронзовую медаль. Спортсменка вернула трофей и извинилась перед другой участницей, на чье место она претендовала.

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