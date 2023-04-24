В Подмосковье 18-летняя девушка едва не погибла от инсульта, но была спасена своей собакой

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель разбудил хозяйку лаем и этим спас ей жизнь, передает Baza.

Девушка почувствовала недомогание и решила прилечь поспать. Однако ее разбудил лай собаки. Питомец почуял неладное и оказался прав. Когда пострадавшая проснулась, то почти не могла разговаривать, но все же смогла позвонить матери. Женщина вызвала дочери бригаду «скорой», а прибывшие медики диагностировали ей, помимо речевых нарушений, еще и паралич левой стороны тела.

В сосудистом центре Домодедовской больницы было принято решение о проведении экстренной операции, пациентке сделали прокол в бедре и ввели через него специальный катетер. Добравшись таким образом до сосудов головного мозга, врачи удалили оттуда небольшой тромб.

В настоящее время жизни потерпевшей ничего не угрожает. Двигательные функции и речь к ней вернулись, однако девушка по-прежнему находится на лечении в неврологическом отделении.

Ранее кане-корсо спасла хозяйку от нападавшего с ножом бывшего парня, ранее дважды сидевшего в тюрьме.