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Исследование: россияне считают, что технологии сделают города будущего более комфортными

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ ) НИУ ВШЭ продолжает представлять результаты исследования представлений россиян о будущем и влиянии на него цифровых технологий. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что исследование включало в себя анализ документов, серию экспертных интервью и фокус-групп. Также в ходе исследования обсуждались и темы влияния технологий на развитие городов будущего.

Так, согласно данным проведенного в марте центром СИТИ телефонного опроса жителей РФ (выборка 1600 респондентов), большинство респондентов (78%) считают, что в настоящее время в России существует достаточное количество цифровых сервисов для решения различных бытовых вопросов.

Как отметил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в целом россияне оптимистично смотрят на применение в городах технологий будущего: искусственного интеллекта, зеленой энергетики, новых видов транспорта.

«Жизнь горожанина уже сейчас стала намного удобнее: современные сервисы экономят время, которое люди тратили на бытовые вопросы, дают им возможность учиться и работать удаленно. Поэтому, рассуждая об образе будущего, россияне готовы пересесть на новые виды транспорта, ждут, что дальнейшее внедрение цифровых технологий сделает города еще комфортнее и безопаснее. При этом важно, чтобы они становились более зелеными и экологичными», — добавил он.

Также эксперты центра СИТИ рассказали, что участники фокус-групп часто опираются на идеи и образы городов будущего, представленных в художественных произведениях (фильмы, сериалы, художественная и научно-популярная литература), но при этом затрудняются сформировать единое мнение – будет ли в городах преобладать многоэтажная или малоэтажная застройка, будет ли усиливаться урбанизации или происходить деурбанизация. Однако в основном респонденты сходятся на том, что технологии сделают города будущего более комфортными для жизни

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