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Врач Селиверстова предупредила об образовании канцерогенов при неправильной жарке шашлыка

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова в беседе с РИАМО предупредила об образовании канцерогенов при неправильной жарке шашлыка. По ее словам, вредные вещества могут содержаться как в самом мясе, так и в дыме, исходящем от мангала.

«Дым содержит, например, бензапирен, угарный газ и ряд других вредных веществ. К тому же очень часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, тоже обладающие канцерогенным воздействием. Так что дым над мангалом нужно разгонять», — объяснила специалист.

Она отметила, что обыкновенные дрова выделяют меньше вредных веществ, чем угли, купленные в магазине. Вместо розжига врач посоветовала прибегать к классической растопке в виде бумаги и щепок.

«А если использовать еще розжиг и не выветривать, то это совсем плохо. Поэтому после того, как дрова подожгли, необходимо подождать минут 20-25, пока растопка прогорит и розжиг испарится», — подчеркнула Селиверстова.

Ранее Селиверстова рассказала, сколько шашлыка можно съедать за день.

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