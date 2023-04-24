РИА Новости: в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне и погиб

В Крыму в прибрежной зоне местный житель погиб, подорвавшись на боеприпасе, который вероятно находился там со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что инцидент произошел 23 апреля у поселка Приветное на юго-востоке полуострова. Уточняется, что разорвавшийся боеприпас мог быть миной.

В правоохранительных органах пока не комментировали ЧП.

8 апреля сообщалось, что в Белгородской области два 17-летних подростка пострадали при попытке распилить снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, подростки убирали мусор на огороде, когда нашли старый снаряд. Они решили его распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из юношей легкая контузия, второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки, его отвезли в больницу.

До этого Telegram-канал Shot сообщал о неизвестном снаряде, обнаруженном у ТЭЦ-20 на улице Вавилова в Москве. Позже специалисты установили, что найденный снаряд является боеприпасом времен Великой Отечественной войны.