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Гастроэнтеролог рассказала, сколько шашлыка можно съедать за день

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Дневная норма поедания шашлыка зависит от физической активности, возраста и пола. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова. К примеру у мужчин и масса тела больше и усваивается все быстрее, пояснила врач.

«Ели мы возьмем здорового молодого мужчину, который к тому же занимается спортом, то 100 г белка в день он может себе позволить. В 100 г шашлыка содержится порядка 20 г белка. И так получается, около 500 г шашлыка такой мужчина может съесть без вреда для здоровья. Но речь идет не про один прием пищи, а про весь день. Кому-то будет достаточно 300-400 г шашлыка в день, кому-то и 200 г», — объяснила Селиверстова.

Многое, по ее словам, зависит и от самого мяса: как быстро и легко оно усваивается и как много жира в себе содержит.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, как правильно приготовить шашлык, чтобы нанести как можно меньше вреда здоровью.

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