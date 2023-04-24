Россиянам рассказали, как повысить размер пенсии

В России есть несколько вариантов, которые позволят работающим и неработающим пенсионерам повысить выплачиваемую пенсию. Для этого можно обратиться в Социальный фонд России и сделать перерасчет, пишет Life.

«Многие продолжают работать и после выхода на пенсию. В этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых производится перерасчет размера страховой пенсии», — рассказали в СФР.

Если для выхода на пенсию по старости не хватает стажа, тогда можно претендовать на социальную пенсию. Однако пенсионный возраст в этом случае наступает на пять лет позже положенного. Но эту ситуацию можно исправить. Для этого можно самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии. Сделать это можно не только за себя, но и за другого человека. Но есть нюансы — купить таким образом можно не более половины стажа, который необходим для получения страховой пенсии по старости на общих основаниях. Добровольная уплата страховых взносов позволяет приобрести только страховой стаж.

«Более того, можно и вовсе отказаться от получения пенсии на какой-то период. Это актуально, например, для людей, которые продолжают трудиться и получают хорошую зарплату. У них накопленные пенсионные коэффициенты будут пересчитываться в деньги в повышенном размере. Будет увеличена и фиксированная выплата. При этом размер повышения зависит от того, как долго человек работал после возникновения права на пенсию», — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Ранее сообщалось, что законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия в 2,8 млн рублей вступит в силу в мае. Данная инициатива направлена на привлечение новых клиентов и повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.