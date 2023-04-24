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На остановке у дачного поселка в Омской области найдено тело мужчины

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Maxim Shemetov/Reuters

В Омской области в черте садового товарищества обнаружено тело 49-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СК России по региону.

В воскресенье, 23 апреля, прохожие увидели на остановке общественного транспорта в СНТ «Проектировщик» тело со множественными травмами. Следователи возбудили по факту его обнаружения уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

43-летний житель этого же поселка задержан по подозрению в причастности к преступлению. Его нашли при помощи служебной собаки.

Сотрудники СК полагают, что убийство случилось после того, как виновный приревновал свою сожительницу к жертве. Злоумышленник жестоко избил мужчину, а затем вместе со своей подругой вынес уже не подававшего признаков жизни потерпевшего из дома и оставил на остановке, где его и нашли дачники.

Ожидается, что предполагаемого убийцу в скором времени возьмут под стражу.

22 апреля в Омске на теплотрассе нашли скелет человека, умершего около года назад.

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