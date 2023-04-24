Депутат Романов попросил главу СК РФ взять на контроль проверку концерта Scally Milano

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять на личный контроль проверку концерта рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Парламентарий, опираясь на данные свидетелей и СМИ, обращает внимание Бастрыкина на нарушение возрастных ограничений для посетителей концерта, на факт пропаганды наркотиков в текстах рэпера и на провокацию публичной дискредитации действий ВС РФ.

В депутатском запросе Романова говорится, что в его адрес поступило множество обращений родителей юных поклонников Scally Milano, которые негодовали в связи с тем, что в Санкт-Петербурге разрешены подобные концерты.

«Такие мероприятия – вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину. Все родители желают своим детям обратного. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы, жили долго и счастливо в своем государстве, чтобы они любили свою Родину, а не ненавидели ее за запрет смертоносных препаратов. Увы, именно такой опасный и негативный контент создает этот юный рэпер.», — заявил Романов.

Парламентарий просит Бастрыкина взять на личный контроль расследование возможных правонарушений и принять установленные действующим законодательством процессуальные меры в отношении организаторов концерта и персонально рэпера Scally Milano.

Ранее сообщалось, что концерт репера был прерван сотрудниками МВД. Правоохранители во время выступления поднялись на сцену «Гигант-холла», потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал. Предполагается, что мероприятие было остановлено сотрудниками управления по обороту наркотиков.