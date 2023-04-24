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Депутат Романов попросил главу СК РФ взять на контроль проверку концерта Scally Milano

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять на личный контроль проверку концерта рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Парламентарий, опираясь на данные свидетелей и СМИ, обращает внимание Бастрыкина на нарушение возрастных ограничений для посетителей концерта, на факт пропаганды наркотиков в текстах рэпера и на провокацию публичной дискредитации действий ВС РФ.

В депутатском запросе Романова говорится, что в его адрес поступило множество обращений родителей юных поклонников Scally Milano, которые негодовали в связи с тем, что в Санкт-Петербурге разрешены подобные концерты.

«Такие мероприятия – вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину. Все родители желают своим детям обратного. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы, жили долго и счастливо в своем государстве, чтобы они любили свою Родину, а не ненавидели ее за запрет смертоносных препаратов. Увы, именно такой опасный и негативный контент создает этот юный рэпер.», — заявил Романов.

Парламентарий просит Бастрыкина взять на личный контроль расследование возможных правонарушений и принять установленные действующим законодательством процессуальные меры в отношении организаторов концерта и персонально рэпера Scally Milano.

Ранее сообщалось, что концерт репера был прерван сотрудниками МВД. Правоохранители во время выступления поднялись на сцену «Гигант-холла», потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал. Предполагается, что мероприятие было остановлено сотрудниками управления по обороту наркотиков.

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