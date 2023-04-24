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В Череповце мать задушила 6-летнего сына и пыталась покончить с собой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

47-летняя женщина из Череповца подозревается в убийстве своего малолетнего сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

В ночное время 24 апреля в территориальный отдел ведомства поступила информация о том, что жительница общежития убила собственного 6-летнего ребенка.

Трагедия случилась в доме на Комсомольской улице. 47-летняя мать сообщила о содеянном сама и оставалась в комнате, ожидая приезда правоохранителей. Позже она рассказала, что собиралась свести счеты с жизнью. Она уже задержана.

Известно, что на теле погибшего мальчика обнаружены следы удушения. В настоящее время следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Сегодня в Москве СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела новорожденного в электропоезде. Младенец был убит в туалете вагона.

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