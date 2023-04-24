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Baza: упавший в Подмосковье украинский дрон нашла женщина, хоронившая котенка

Украинский беспилотник, упавший в Подмосковье в Богородском городском округе, обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить умершего котенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 35-летняя женщина наткнулась на летательный аппарат, когда возвращалась домой, однако побоялась вызывать полицию, поскольку подумала, что ее могут оштрафовать за то, что она ходила в лес и хоронила там животное.

Местная жительница также решила, что беспилотник — это «чья-то игрушка» и просто скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. Спустя два часа один из участников чата позвонил полицейским.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что в Подмосковье в Богородском городском округе упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки.

Уточнялось, что упавшим беспилотником является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри него, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.

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