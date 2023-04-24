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Мужчина получил сильнейшие ожоги, когда наступил на электрокабель в лесу в Ленобласти

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В лесу под Петербургом молодой человек наступил на кабель и получил 80 процентов ожогов тела, сообщает телеканал «78».

Несчастный случай произошел вечером 23 апреля в поселке Рощино в Выборгском районе области. 24-летний пострадавший ненамеренно наступил на электрический провод во время прогулки в лесу. Медики незамедлительно транспортировали его в больницу.

Известно, что к настоящему времени состояние потерпевшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

В апреле инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов.

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