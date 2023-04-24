РЕН ТВ: младенец, найденный мертвым в московском электропоезде, мог быть убит ножницами

Мальчик, тело которого нашли сегодня в поезде на юго-востоке Москвы, предположительно, был убит ножницами, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ранним утром 24 апреля в туалете электропоезда было найдено тело новорожденного ребенка. Установлено, что его смерть была насильственной. На теле погибшего обнаружены множественные ранения. По некоторым данным, они были нанесены ножницами.

Лефортовская прокуратура сообщила, что контролирует расследование дела, а также следит за установлением личности матери ребенка.

Ранее жительница Петербурга соврала о мертвом младенце и выкинула живого ребенка в мусор.