Марочко: Киев начал отправлять на передовую большое количество новых мобилизованных

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев начал отправлять в зону конфликта большое количество мобилизованных солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«В зону боевых действий в большом количестве начали поступать свежемобилизованные украинские граждане. Основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий», — сказал Марочко.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются возведением новых понтонных переправ через реку Северный Донец на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские войска использовали для возведения переправ инженерные средства и подручные материалы. При этом Марочко добавил, что на некоторых участках ВСУ выставили охрану.

До этого Марочко сообщал, что Киев потерял за минувшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести. Он указал, что в Киеве скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).