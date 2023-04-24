Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Научный сотрудник НГУ получил уголовное наказание за превышение пределов самообороны

close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Инженер из НГУ подвергся нападению неизвестного в подъезде и ответил ему ударом ножа. От удара грабитель упал и скончался, сообщается на портале Сиб.фм со ссылкой на комментарий представителя прокуратуры Новосибирской области.

Встреча осужденного и его жертвы произошла 21 марта 2020 года. Тогда инженер 2-й категории отдела учебных и контрольно-измерительных приборов ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» столкнулся с пьяным незнакомцем в подъезде жилого дома. Неизвестный потребовал от него «расплатиться». Уточняется, что нападавший схватил научного сотрудника за грудки и пригрозил организовать по адресу предполагаемой жертвы визит своих агрессивно настроенных знакомых.

Предположительно, на такой выпад ученый среагировал ударом имевшегося у него холодного оружия и ранил им оппонента. В результате потерпевший рухнул с высоты собственного роста и скончался. Позже сотрудник НГУ заявил, что погибший самостоятельно «упал на нож», который ему и принадлежал.

В суде первой инстанции научный работник был признан виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны. Судья назначил подсудимому год ограничения свободы и обязал его выплатить 1 млн рублей матери погибшего в качестве компенсации морального вреда. В Новосибирском областном суде обжаловать приговор у осужденного не получилось.

Ранее стало известно, что в Москве задержали гидролога, подозреваемого в совершении серии убийств, совершенных 20 лет назад.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях