Научный сотрудник НГУ получил уголовное наказание за превышение пределов самообороны

Инженер из НГУ подвергся нападению неизвестного в подъезде и ответил ему ударом ножа. От удара грабитель упал и скончался, сообщается на портале Сиб.фм со ссылкой на комментарий представителя прокуратуры Новосибирской области.

Встреча осужденного и его жертвы произошла 21 марта 2020 года. Тогда инженер 2-й категории отдела учебных и контрольно-измерительных приборов ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» столкнулся с пьяным незнакомцем в подъезде жилого дома. Неизвестный потребовал от него «расплатиться». Уточняется, что нападавший схватил научного сотрудника за грудки и пригрозил организовать по адресу предполагаемой жертвы визит своих агрессивно настроенных знакомых.

Предположительно, на такой выпад ученый среагировал ударом имевшегося у него холодного оружия и ранил им оппонента. В результате потерпевший рухнул с высоты собственного роста и скончался. Позже сотрудник НГУ заявил, что погибший самостоятельно «упал на нож», который ему и принадлежал.

В суде первой инстанции научный работник был признан виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны. Судья назначил подсудимому год ограничения свободы и обязал его выплатить 1 млн рублей матери погибшего в качестве компенсации морального вреда. В Новосибирском областном суде обжаловать приговор у осужденного не получилось.

Ранее стало известно, что в Москве задержали гидролога, подозреваемого в совершении серии убийств, совершенных 20 лет назад.