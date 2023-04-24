Пользователи Twitter возмутились интервью Reuters с военным ВСУ с позывным «Адольф»

Пользователи Twitter возмутились материалом агентства Reuters, в котором журналисты пообщались с военным Вооруженных сил Украины с позывным «Адольф». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что агентство 21 апреля, на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера, опубликовало в Twitter ролик с тренировочной базы ВСУ в Харьковской области. На видеозаписи военнослужащий с позывным «Адольф» сообщал об обучении. В комментариях пользователи социальной сети раскритиковали выбор собеседника издания.

«И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам», — заявил @ernie_fc.

«Типичное украинское имя Адольф», — отметил @TradNorm.

«Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?» — задался вопросом @PrepperCanadian.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял об угрозах возрождения антигуманных и бесчеловечных идеологий, подчеркнув, что сегодня идеи нацизма находят новых последователей в самых просвещенных странах мира.

До этого в Министерстве иностранных дел России сообщали, что Украина вышла на «новый по циничности и лицемерию уровень» в действиях против канонической Украинской православной церкви, проводит политику «героизации нацизма» и искажения истории.