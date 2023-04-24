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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что морской пассажирский транспорт города приостановил работу в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «на конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте».

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе.

Позже он добавил, что во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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