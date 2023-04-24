AFP: около 60 человек были убиты в результате атаки на севере Буркина-Фасо

Прокурор Высокого суда города Вахигуя заявил, что неизвестные в военной форме убили порядка 60 человек на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника, передает РИА Новости.

«Около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил», — сказал он, добавив, что раненым оказывается медицинская помощь.

Также агентство со ссылкой на местных жителей сообщает, что больше 100 вооруженных человек, которые были одеты в военную форму, на мотоциклах и пикапах напали на населенный пункт Карма в провинции Ятенга, где убили множество мирных жителей.

Ранее на севере Буркина-Фасо произошло нападение на армию и добровольческие силы обороны. Отмечалось, что в результате атаки неизвестные убили 40 человек и ранили 33.

13 апреля власти Буркина-Фасо объявили о введении всеобщей мобилизации для борьбы с боевиками террористических группировок, которые захватили часть территории страны.