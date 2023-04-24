Во Владивостоке инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов

Во Владивостоке погибла ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН, сообщает прокуратура Приморского края.

В начале апреля женщина, находясь в лаборатории, получила ожоги 3 и 4 степени 70% тела. Спустя девять дней она скончалась в больнице.

«Установлено, что ведущий инженер допущена к работе в период нахождения на листке нетрудоспособности, с нарушениями технологического процесса», — говорится в заявлении ведомства.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее в Энгельсе мужчина заживо сварился в кипятке из-за прорыва трубы.