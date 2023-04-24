Губернатор Развожаев раскрыл подробности атаки беспилотников на Севастополь

Во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в этот же день Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на Севастополь.
«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он отметил, что все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены.
Развожаев добавил, что в настоящее время в городе тихо.
В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.