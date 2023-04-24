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Губернатор Развожаев раскрыл подробности атаки беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отбитой атаке двух надводных беспилотников

Во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в этот же день Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на Севастополь.

«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены.

Развожаев добавил, что в настоящее время в городе тихо.

В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.

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