В Трудовой кодекс Казахстана с июля добавят норму о четырехдневной рабочей неделе

В Казахстане введут норму о возможности устанавливать четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие поправки внес закон, который подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Уточняется, что поправки появятся в Трудовом кодексе Казахстана 1 июля.

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей», — сказано в сообщении.

Согласно поправкам, на некоторых производствах могут быть установлены пятидневная и четырехдневная рабочие недели одновременно в различные недели. Отмечается, что единым выходным будет воскресенье, а второй или третий нерабочий день устанавливается коллективным договором.

Ранее стало известно, что власти испанского города Валенсия начали проведение эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели. Уточнялось, что эксперимент проведут с 10 апреля по 7 мая.