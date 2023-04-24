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Первые весенние грозы ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Синоптики центра погоды «Фобос» утверждают, что первые весенние грозы ожидаются в Центральной России в середине предстоящей недели. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

В публикации отмечается, что первые весенние грозы стоит ожидать уже в четверг, 27 апреля. Они обусловлены приближением холодного атмосферного фронта с запада. Вдоль него вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8-10 км, прошумят ливни.

Синоптики отмечают, что в понедельник, 24 апреля, станет самым комфортным днем этой весны. Под утро прогнозируется около +4…+9°C, а днем воздух прогреется почти до июньских показателей климата, от +17 до +22 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что майскую солнечную погоду с температурой до +22°C прогнозируют в Москве в понедельник, 24 апреля, со среды, 26 апреля, ожидаются небольшие дожди. 

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