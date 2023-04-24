23 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

Воскресенье, 23 апреля, стало самым теплым днем в Москве с начала этого года, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столбики термометров поднялись до плюс 18,9 градусов, что на 0,8 градусов выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля», — заявил синоптик.

В свою очередь, в Петербурге термометры городской метеостанции показали +16,9 градусов, и там первое место среди самых теплых дней удерживает 12 апреля.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что майскую солнечную погоду с температурой до +22°C прогнозируют в Москве в понедельник, 24 апреля. Со среды, 26 апреля, ожидаются небольшие дожди.

Ранее москвичей предупредили о двухнедельном похолодании в мае.