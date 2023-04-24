В ВОЗ заявили, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 420

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Число погибших в результате боевых действий в Судане возросло до 420, ранены 3 700 человек», — приводит телеканал данные ВОЗ.

22 апреля стало известно, что с начала столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, свыше 1450 пострадали. Также сообщалось, что около 70,8% больниц, прилегающих к районам столкновений, по-прежнему не работают. Из 79 «основных больниц» в Хартуме и штатах 56 не работают.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что с начала боевых действий в Судане 15 апреля были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.