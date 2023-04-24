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На Земле началась мощная магнитная буря

Институт прикладной геофизики зафиксировал на Земле магнитную бурю класса G3

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Depositphotos

Магнитная буря класса G3 проходит 23 апреля на Земле, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Института прикладной геофизики (ИПГ).

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли к настоящему моменту поднялась до уровня G3 из пятибалльной шкалы, где G5 является экстремально сильным, а G1 — слабым.

Во времени уровня G3 предполагается, что на Земле могут быть серьезные помехи в связи, а также фиксироваться ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, а также возможны «закипания» масляных трансформаторов. Для аппаратов в космосе может потребоваться коррекция в ориентации.

Кроме этого, опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.

Отмечается, что при практически заметном возмущении магнитного поля планеты могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах. Явление было замечено в Москве и Подмосковье.

Ранее метеоролог Еланский опроверг заявления, что магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли.

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