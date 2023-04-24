Эксперт ресторанного бизнеса назвал качества комфортного заведения

Ресторанная индустрия сегодня предлагает нам множество вариантов и локаций на любой вкус и настроение. Найти подходящую опцию среди сотни разнообразных заведений иногда бывает непросто. Однако существует несколько универсальных критериев, которые помогают сделать практически беспроигрышный выбор. Об этом «Газете.Ru» рассказал маркетинг-директор лаундж-пространства Munterra Всеволод Черемных.

Первый совет — оценивайте качество первичного обслуживания. По словам эксперта, хороший клиентский сервис начинается еще до того, как гость сядет за столик. Современные заведения стараются привлечь клиентов на этапе знакомства. Сегодня оно чаще всего происходит в интернете и социальных сетях. Для этого ресторану необходим мощный digital-бренд, который подчеркнет все достоинства интерьера и меню, чем подтолкнет человека прийти лично.

«Отличный пример клиентоориентированного подхода – digital-меню, где пользователи могут не просто ознакомиться с позициями блюд, бара и кальянов, но и посмотреть баланс КБЖУ, проверить наличие аллергенов, а также подобрать идеальное сочетание блюд и напитков. Рестораторы часто ограничиваются цифровизацией офлайн-буклетов, которые просто выгружаются в pdf-формате на сайт или в соцсети. Такой акцент на деталях – не излишество, а уровень заботы о клиентах, к которому стоит стремиться всем ресторанам», — отметил Черемных.

Психологический комфорт – одно из важнейших условий хорошего отдыха, поэтому необходимо обращать внимание на интерьер. Например, если посетителю не понравилось расположение предложенного столика, у него должна быть возможность пересесть за тот, что приглянется ему больше.

«Однако, локация столиков не является основным критерием хорошего интерьера. Немаловажны и общая цветовая гамма, уровень освещения и шума, температурный режим. Естественно, что ресторанам, чьи помещения не могут похвастаться большими площадями, соответствовать всем требованиям трудно. Но некоторые намеренно идут сложным путем, чтобы предоставить гостям максимально комфортный сервис», — обратил внимание эксперт.

Чтобы полноценны насладиться походом в ресторан, не стоит и ограничивать себя в меню.

«Существует мнение, что маркер качества ресторана – салат «Цезарь». Безусловно, его должны уметь хорошо готовить в любом заведении. Но это блюдо, к сожалению, не всегда отражает специфику кулинарной концепции шеф-повара. Многие рестораны стараются придерживаться определенной идеи, предлагая гостям блюда-специалитеты. Для них используются особые продукты, к примеру, голубой тунец или трюфель, а готовят их с помощью сложных кулинарных техник. Если в меню ресторана много разнообразных позиций, не стоит сознательно ограничивать себя привычными и понятными блюдами. Все же гастрономия – бесконечное поле для экспериментов», — рекомендовал он.

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