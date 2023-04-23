Пушилин рассказал о потерях в ДНР с начала года

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о потерях среди гражданского населения в республике с начала года.

По его данным с 1 января в ДНР погибло 100 мирных жителей, еще более 300 пострадали с начала года в результате обстрелов.

«Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения», — написал он.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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