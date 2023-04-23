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Рядом с Киево-Печерской лаврой произошел конфликт активиста с гражданином Швейцарии

Конфликт между активистом с флагом Украины и гражданином Швейцарии произошел в воскресенье, 23 апреля, на территории Киево-Печерской лавры, передает РИА Новости, ссылаясь на Союз православных журналистов.

Как сообщается, активист «агрессивно требовал» у швейцарского гражданина и чтеца Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Самуила, чтобы тот взял в руки украинский флаг. По информации Союза, провокатора проинформировали, что перед ним стоит гражданин Швейцарии. После этого агрессивно настроенный мужчина с оскорбительными словами ушел.

Уточняется, что провокатором оказался некий Руслан Гетьман. Этот мужчина от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области.

Утром 19 апреля Печерский районный суд Киева предоставил полиции право доступа к объектам Киево-Печерской лавры, в том числе «склепу Васильчиковых, гранитной кладке Ближнепечерской площади, помещениям академии, семинарии, митрополии, корпусам и сооружениям на территории бывшей инфекционной больницы и туалетам».

Позднее на территорию лавры прибыла комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины, среди членов которой был заместитель главы заповедника «Киево-Печерская лавра». Комиссия, использовав болгарки, опечатала галерею и часть 39-го корпуса лавры.

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