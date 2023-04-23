Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин, которых унесло в открытое море во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков, которых унесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе бухты Лазурная. По данным МЧС, надувную лодку россиян унесло на километр от прибрежной зоны из-за сильного ветра, и рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на сушу.

«Спасатели обнаружили рыбаков примерно в 1 км от прибрежной зоны. Мужчин эвакуировали на сушу, в медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях