Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин, которых унесло в открытое море во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков, которых унесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе бухты Лазурная. По данным МЧС, надувную лодку россиян унесло на километр от прибрежной зоны из-за сильного ветра, и рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на сушу.

«Спасатели обнаружили рыбаков примерно в 1 км от прибрежной зоны. Мужчин эвакуировали на сушу, в медицинской помощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания.