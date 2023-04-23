E1.RU: жительница Екатеринбурга устроила дебош в такси и обвинила водителя в изнасиловании

В Екатеринбурге пьяная местная жительница устроила скандал в такси и обвинила водителя в сексуальном насилии. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 апреля. По словам таксиста, молодая россиянка в красном платье, которая ехала домой вместе с супругом, стала беспричинно оскорблять его, снимая происходящее на телефон.

В конце поездки девушка обвинила водителя в групповом изнасиловании.

«Вы неадекват, берете заказ в пятницу-субботу. Они меня изнасиловали в машине. Вот эти двое ублюдков. Вот это вот существо! Рожа твоя видна. Что ты закрываешь свою рожу уродливую?» — заявила пассажирка.

После этого муж силой вытащил россиянку из салона авто, и пара ушла.

Ранее стало известно, что житель Петербурга разделся в салоне самолета и устроил дебош во время рейса из Пхукета.