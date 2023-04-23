112: мужчина получил ожог ягодиц, поясницы и бедер после химчистки служебного автомобиля

Мужчина получил химический ожог ягодиц, поясницы и бедер, когда возвращался домой из мойки, где проводилась чистка салона автомобиля, сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, Александр оставил служебную машину на мойке, чтобы специалисты почистили салон с помощью химических средств. Вечером он забрал транспортное средство и поехал в сторону дома.

Во время движения мужчина почувствовал сильное жжение в районе ягодиц, поясницы и бедер. Тогда он решил ехать сразу же в больницу.

Врачи осмотрели Александра и диагностировали у него химический ожог 12% тела. Мужчине понадобилась срочная госпитализация.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка получила химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз после наращивания ресниц. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.