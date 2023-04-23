Mash: гранату РГД-5 нашли под линией электропередачи в лесополосе на востоке Москвы

В Москве неподалеку от МКАД обнаружили ручную гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, граната РГД-5 была найдена под линией электропередачи в лесополосе в районе Ивановское. В настоящий момент на месте обнаружения боеприпаса работают сотрудники оперслужбы.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина обнаружила предмет, похожий на противотанковую мину, когда сажала цветы в палисаднике около многоквартирного дома. Толщина предмета составляет около 10-15 см, а его диаметр — 40 см.