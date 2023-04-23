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РИА Новости: исчезнувшее в Красном море судно захватили пираты

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Телеграм-канал РИА «Новости»

Исчезнувшая в Красном море яхта «30 minutes» с российским экипажем на борту захвачена пиратами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу капитана яхты Надежду Расину.

«Лодку захватили пираты, бандиты», — рассказала она.

Расина пояснила, что такая информация поступила в Саудовскую Аравию «как факт о захвате».

«Никаких подробностей нет», — указала жена капитана.

Комментариев посольства России в Саудовской Аравии по этому инциденту пока нет.

Ранее стало известно, что в Красном море исчезло прогулочное судно «30 minutes» с российским экипажем из трех человек. 17 апреля команда вышла из порта острова Джизан Саудовской Аравии и должна была прибыть в африканскую страну Джибути 19 апреля, но так и не появилась там. Как утверждает жена капитана, владелец яхты подал сигнал SOS, дошедший до береговой линии Красного моря, а потом пропал с радаров.

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