РИА Новости: исчезнувшее в Красном море судно захватили пираты

Исчезнувшая в Красном море яхта «30 minutes» с российским экипажем на борту захвачена пиратами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу капитана яхты Надежду Расину.

«Лодку захватили пираты, бандиты», — рассказала она.

Расина пояснила, что такая информация поступила в Саудовскую Аравию «как факт о захвате».

«Никаких подробностей нет», — указала жена капитана.

Комментариев посольства России в Саудовской Аравии по этому инциденту пока нет.

Ранее стало известно, что в Красном море исчезло прогулочное судно «30 minutes» с российским экипажем из трех человек. 17 апреля команда вышла из порта острова Джизан Саудовской Аравии и должна была прибыть в африканскую страну Джибути 19 апреля, но так и не появилась там. Как утверждает жена капитана, владелец яхты подал сигнал SOS, дошедший до береговой линии Красного моря, а потом пропал с радаров.