Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье не разрешили запускать праздничный салют на День Победы

Власти Забайкальского края отменили торжественный салют в честь 9 Мая из-за СВО

close
100%
Pexels

Власти Забайкальского края отменили торжественный фейерверк в честь грядущего Дня Победы из-за нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявила пресс-службп регионального правительства в официальном Telegram-канале

«В этом году в Чите на День Победы не будет праздничного фейерверка», — говорится в публикации.

Согласно информации регионального правительства, все материальные средства, заложенные на салют, пойдут на нужды СВО.

«Будет еще время для того, чтобы сделать фейерверк», — сказала глава Министерства культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что праздничные мероприятия на 9 Мая в регионе отменены из соображений безопасности. Власти Кабардино-Балкарии по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики тоже решили отменить массовые праздничные новогодние мероприятия и фейерверки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях