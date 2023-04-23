В Забайкалье не разрешили запускать праздничный салют на День Победы

Власти Забайкальского края отменили торжественный фейерверк в честь грядущего Дня Победы из-за нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявила пресс-службп регионального правительства в официальном Telegram-канале

«В этом году в Чите на День Победы не будет праздничного фейерверка», — говорится в публикации.

Согласно информации регионального правительства, все материальные средства, заложенные на салют, пойдут на нужды СВО.

«Будет еще время для того, чтобы сделать фейерверк», — сказала глава Министерства культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что праздничные мероприятия на 9 Мая в регионе отменены из соображений безопасности. Власти Кабардино-Балкарии по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики тоже решили отменить массовые праздничные новогодние мероприятия и фейерверки.