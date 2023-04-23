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Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на северо-востоке Москвы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Москве после пожара в квартире многоэтажки нашли тело мужчины 1965 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Останки погибшего обнаружили 23 апреля в доме, расположенном в Янтарном проезде. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что скелет человека, умершего около года назад, нашли на теплотрассе в Омске.

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