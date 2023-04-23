Baza: в Москве пенсионерка нашла предмет, похожий на мину, во время посадки цветов

В Москве пожилая женщина обнаружила предмет, похожий на противотанковую мину, когда сажала цветы в палисаднике около многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, жильцы многоквартирного дома, расположенного на Набережной Новикова-Прибоя, готовили землю для посадки цветов между первым и вторым подъездами. Пенсионерка почувствовала, что лопата коснулась какой-то железяки. Жильцы посчитали, что предмет похож на противотанковую мину, поэтому отошли подальше и сообщили о находке в экстренные службы.

Толщина предмета составляет около 10-15 см, а его диаметр — 40 см.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, подозрительный предмет оказался железным брусом круглой формы.

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