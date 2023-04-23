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Правоохранители проверяют сообщение о громком хлопке в лесополосе во Владимирской области

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Правоохранительные органы Владимирской области проверяют сообщение о «громком хлопке» в лесополосе в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Правоохранительные органы Владимирской области проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о громком хлопке в лесополосе», — сказано в сообщении.

По информации властей региона, инцидент случился вечером 22 апреля. Пострадавших, а также угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

Ранее портал 161.RU сообщал, что жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук, похожий на взрыв. Из-за него на Западном задрожали стекла, а на Левом берегу у машин сработала сигнализация. Инцидент попал на уличные камеры видеонаблюдения.

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